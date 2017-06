Varese Pride 2017: in centinaia per la seconda edizione

foto generiche tempo libero

In centinaia hanno colorato le strade della città per il Varese Pride 2017 a suon di musica e bandiere arcobaleno. Il corteo, partito da via Sacco, ha percorso il centro della città fino a Piazza Repubblica per ritornare in Piazza Monte Grappa. E’ la seconda edizione della manifestazione per i diritti LGBT Lesbiche, Gay, Bisessuali e Transgender nella città giardino.

Guarda il video della diretta