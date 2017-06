Varese Sport Commission, fine settimana ricco di appuntamenti

Vela, le regate dei Fireball a Maccagno

Tanti gli appuntamenti nel primo fine settimana di giugno sotto l’egida della Varese Sport Commission, il progetto della Camera di Commercio che sostiene una lunga serie di eventi sportivi sul territorio della provincia.

Il primo appuntamento è per venerdì 2 giugno: il Centro Vela di Cerro di Laveno partecipa al Vela Day indetto per quella giornata dalla Federazione Italiana. L’occasione per il pubblico di accostarsi a questa disciplina sportiva, con iniziative di divulgazione e di presentazione dell’attività dei circoli velici. In programma anche un concorso fotografico: fra i partecipanti al Vela Day che avranno scattato una foto sulla propria esperienza, verranno scelti i migliori 15 scatti a livello nazionale. I vincitori potranno partecipare a un corso velistico della durata di cinque giorni.

A poca distanza, intanto, al Delta Club Laveno si disputerà la 30a edizione del Trofeo Valerio Albrizio di volo a vela. Tra il 2 e il 4 giugno sono attesi tanti grandi campioni del deltaplano a partire dalla squadra azzurra. Del resto, il Trofeo Albrizio si è ormai affermato come la competizione con la più lunga tradizione nel panorama delle gare di deltaplano a livello internazionale. Una manifestazione di primissimo piano, con la presenza di personaggi di culto per tutti gli appassionati: tra loro, il campionissimo Christian Ciech, socio del Delta Club Laveno e più volte medaglia d’oro sia individuale che di squadra ai Mondiali. La finalissima è prevista per domenica 4 giugno.

In quella stessa giornata, cambiando sport ed elemento naturale, alla BadiFarm di Sumirago è in programma una competizione internazionale American Quarter Horse, valida anche per il campionato regionale lombardo. Contemporaneamente, è prevista pure una gara nazionale di Mountain Trail. La possibilità unica di ammirare i meravigliosi cavalli western, in azione sia nel verde che in arena, su ostacoli naturali.

Al mattino della domenica, infine, i runners si sfideranno in occasione dell’edizione 2017 della “Corri per Samia” organizzata in onore di una giovane atleta somala annegata nel Mediterraneo mentre cercava di raggiungere l’Europa con un barcone. QUI l’articolo di presentazione.

«Un fine settimana che conferma la vocazione di Varese con l’azzurro dei suoi laghi e il verde dei suoi parchi e vallate prealpine – sottolinea Sabrina Guglielmetti della Varese Sport Commission – quale luogo ideale per una pratica sportiva capace di richiamare atleti e famiglie da tutto il mondo. Una vocazione che ha recentemente trovato una conferma importante dal grande interesse con cui è stata accolta la nostra offerta cicloturistica in occasione delle diverse tappe del Giro d’Italia dove siamo stati presenti come Varese Sport Commission. Un riscontro positivo che ci dà ulteriori stimoli nel dare continuità e ulteriore linfa a questa iniziativa che, come Camera di Commercio, abbiamo avviato con l’obiettivo di generare ricadute economiche e occupazionali e, più in generale, migliorare la qualità della vita sul nostro territorio».