Varese Tennis Tour: Del Bosco e Veronesi imbattibili in doppio

Si è conclusa giovedì 8 giugno la 5a tappa del circuito Varese Tennis Tour, disputata nella prestigiosa cornice del Tennis Club Varese di Casciago, circolo simbolo di questo sport nella nostra provincia.

Nel torneo maschile, anche questa volta, a prevalere sono stati i colori del Tennis Club CCR di Ispra, che ha mandato in finale due suoi rappresentanti. Ad avere la meglio è stato il giovanissimo Tommaso Mottalini (classificato 3.4), capace di battere 6-1 6-4 il compagno di allenamenti Kamiel Cherlet, già vincitore in singolare a Laveno e finalista in doppio a Gemonio.

In campo femminile è invece la Scuola Tennis Varese a fare la voce grossa: terzo successo stagionale nel circuito per Annachiara Ardo (3.4), arrivata in finale contro la compagna di squadra Samira De Stefano (3.4) che ha dovuto dare forfait per problemi alla schiena sul punteggio di 5-2 a favore di Ardo nel primo set. Proprio la schiena aveva già bloccato De Stefano a Laveno, dove dovette rinunciare alla finalissima.

Il tabellone del doppio maschile, infine, ha visto l’ennesima recita vincente di Mauro Del Bosco e Stefano Veronesi: il duo di Malnate quando partecipa al Tour non sbaglia un colpo, visto che è imbattuto dal marzo 2016. Stavolta però è servito il tie-break nel terzo e decisivo set per assegnare il titolo: 3-6 6-3 7-6 il punteggio finale contro il doppio del Pro Tennis Team formato da Matteo Brusa e Simone Davide.

Il torneo di Casciago ha radunato in tutto 117 giocatori in rappresentanza di 39 società, provenienti da sette diverse province. «Organizzazione impeccabile e programmazione “da Pro” – sono i complimenti del promoter Davide Golinelli - in un club favoloso che è fiore all’occhiello della città. Sarà un piacere tornare qui per le finali del Tour a ottobre».

Il circuito intanto prosegue con i tornei di Malnate (6a tappa) e Marnate Mondo Domani (7a tappa). Si sono anche aperte le iscrizioni dell’8a tappa che si terrà al TC Tradate dall’1 al 16 luglio.