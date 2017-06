Varese Tennis Tour: sorpresa Nozzolillo, conferma Sganga

Foto varie di tennis

Va in archivio con una sorpresa e una conferma la settima tappa del Varese Tennis Tour, conclusasi venerdì 24 giugno sui campi in terra rossa dello Sporting Club Mondodomani di Marnate, calcati da quasi 100 giocatori.

La sorpresa arriva dal singolare maschile, dove il giovane Luca Nozzolillo si è imposto superando tutti i favoriti della vigilia. Il giocatore (3.4) del Tennis Time Champion ha eliminato nei quarti il numero 1 del tabellone e padrone di casa Andrea Della Vedova (7-6 6-1), in semifinale il leader del circuito Kamiel Cherlet (6-4 6-2). Quindi, in finale, ha battuto l’esperto compagno di club Fabio Grassi con un netto 6-2 6-1 che non ha lasciato dubbi su chi abbia meglio interpretato l’intero torneo.

Si conferma invece alla grande, nel tabellone femminile, Francesca Sganga, 3.3 del TC Tosi, già vincitrice della prima tappa del Tennis Tour. Sganga ha dominato il torneo senza trovare rivali all’altezza, basti pensare che tra semifinale e finale ha concesso solo cinque giochi, tre dei quali a Sara Monolo (4.2) del S. Vittore Olona nel match per il titolo, terminato 6-2 6-1.

Il doppio maschile, infine, ha visto le due coppie favorite arrivare sino in finale. I numeri 1 del seeding, Fabio Grassi (Tennis Time Champions) e Maurizio Moroni (Mondodomani) hanno battuto i “numeri 2″ Marco Riccioni (Mondodomani) e Marzio Morlacchi (TT Champion). Per Grassi quindi la rivincita dopo il KO nel singolare.

«Ospitare una tappa del Tour in questa location meravigliosa è un onore – ha detto il dt Davide Golinelli riferendosi al centro del presidente Daniele Crespi – Grazie anche al giudice arbitro Giuliano Giamberini per aver messo in primo piano le esigenze dei giocatori».

Intanto, fino a giovedì 29 giugno alle ore 12 sono aperte le iscrizioni alla 8a tappa del Varese Tennis Tour che si terrà presso il totalmente rinnovato Tennis Club Tradate dal 1° al 16 luglio.