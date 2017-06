“Varese Terra di Moto”, incontro a ville Ponti

E’ in programma per il 21 giugno il convegno “Varese Terra di Moto”, un progetto nato in collaborazione con Varese Sport Commission in cui un nascente network d’imprese del nostro territorio vuole offrire più riconoscibilità alla filiera della moto, quale fattore produttivo di eccellenza e lavorare insieme ad altri operatori affinché sia fonte di attrazione per la destinazione turistico-sportiva “Varese Terra di Moto”.

Il convegno è in programma a Ville Ponti.