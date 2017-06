Varese turistica: il Tax Refund arriva nel centro della città

Sono certi piccoli, ma fondamentali, particolari a fare una città davvrero turistica: uno di questi è la possibilità di “gestire” con facilità il rimborso dell’Iva per gli acquisti consistenti (sopra i 153 euro, secondo le norme di legge) per i turisti extracomunitari.

Fino ad ora ci si arrangiava con il fai da te. Ora, attraverso una convenzione tra Aime, Morandi Tour e la società Tax Refund, c’è un punto in centro dove questo tipo di turisti – americani, australiani, arabi e cinesi ma soprattutto svizzeri – possono farsi rimborsare subito la parte di prezzo pegata per gli acquisti corrispondente all’Iva Italiana.

A farlo è la Tax Refund, unica società Italiana che si occupa di Tax free, assieme ad A.I.M.E. Varese e con la collaborazione operativa di Morandi Tour, agenzia viaggi e tour operator con sedi a Varese e Lugano. I tre hanno infatti stretto una importante partnership con lo scopo di rivalutare Varese e Provinciaanche attraverso questi piccoli, ma fondamentali, particolari.

Eventi a Varese

IL TAX REFUND ARRIVA IN CENTRO VARESE

“Enjoy The City – Varese” è il progetto nato dalla partnership che prevede un punto di raccolta e amministrazione delle pratiche, negli uffici di Morandi Tour, e della creazione e della distribuzione di una mappa che indica i punti di interesse turistico di Varese e valorizza le attività commerciali che aderiscono all’iniziativa di rimborso facilitato dell’IVA per i turisti svizzeri o extraeuropei.

I rimborsi avvenuti con Tax Refund sono immediati presso la sede di Morandi Tour a Varese in via Dandolo, o nella sede di Lugano e senza alcuna commissione di servizio sul rimborso in contanti: «siamo gli unici in Italia» precisa la manager Tax Refund dell’area Cristina Torregiani.

«Il servizio è trasparente, conveniente e porta effettivi ed istantanei benefici economici al territorio – spiega Stefania Morandi – in quanto il cliente svizzero o extraeuropeo che riceve presso la sede di Morandi Tour a Varese il rimborso immediato dell’IVA, sarà più propenso a rispenderlo per ulteriori acquisti nella stessa città»,

«E’ un’importante convenzione, che mostra come A.I.M.E. sia sempre al servizio delle imprese – sottolinea il direttore di Aime Gianni Lucchina – Un servizio che favorirà sicuramente il commercio ma soprattutto il turismo, visto che rimborsare l’IVA ai turisti che fanno acquisti nella nostra città è un servizio efficace che porterà benefici come già avvenuto in altre località turistiche».

Le mappe di Enjoy The City Varese, che conterranno anche i negozi convenzionati con Tax refund – saranno distribuite dai primi di luglio sul confine svizzero, in molti Hotel prestigiosi di Lugano e negli uffici della Morandi Tour di Varese – in via Dandolo, angolo piazza Cacciatori delle Alpi, e di Lugano.

«Morandi Tour, in qualità di operatore leader per l’incoming in Provincia di Varese, offre sia in Varese che in Lugano questo ulteriore servizio per i clienti extra europei – ha spiegato Michele Sartoris, Presidente di Morandi Group – Un servizio di cui sono molto sensibili. Tra la partenza del servizio e questa presentazione abbiamo già accolto un cliente americano: segno che è un servizio che i turisti stanno già cercando»

Sia Morandi Tour che A.I.M.E., hanno messo a disposizione delle agevolazioni “accessorie” dedicate a tutti i negozi che sono entrati a far parte del progetto Enjoy The City Varese, in particolare i Liberty tour e i Tour dei luoghi Unesco varesini.