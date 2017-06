Varese4U si presenta in bus, e salgono i 5 vincitori del concorso

Foto di Luca Leone da Oggi nel Varesotto

Domenica 18 giugno 2017 il progetto Varese4U verrà presentato in bus: circa 50 ospiti selezionati, tra cui i vincitori del concorso fotografico, saranno infatti intour per scoprire i 4 siti Unesco della zona che il progetto, che unisce ben 10 attori del territorio, vuole valorizzare.

Il programma, organizzato da Morandi Tour, è quello di una gita classica: alle 9.00 Partenza da Piazza Monte Grappa con pullman gran turismo alla volta del Sacro Monte di Varese, con visita al borgo e ai tesori del Museo Pogliaghi. Alle 11 tappa al primo bene Fai d’Italia, il Monastero di Torba: dove dopo la visita è previsto anche un coffee break con il FAI nel ristorante annesso al sito. L’ultima tappa è alle 13.00 all’Isolino Virginia: dove è prevista non solo la visita ma anche il pranzo nel suggestivo ristorante vista lago. Le guide Unesco forniranno approfondimenti su tutti e 4 i siti, mentre saranno illustrati i contenuti del progetto Varese4U.

IN VIAGGIO ANCHE I VINCITORI DEL CONCORSO

Tra i 50 fortunati ci saranno anche i vincitori del concorso lanciato da Varese4U: i loro nomi sono Sergio Pettenuzzo, Samanta Franzetti, Andrea Plebani, Davide Torresin, Stefano Presentazi. Le loro foto sono visibili sul sito di Varese4U

IL PROGETTO VARESE4U

Attualmente l’Italia, con 51 realtà, è la nazione che ha il maggior numero di siti nella lista dei Patrimoni dell’Umanità: in Lombardia ce ne sono nove, di cui ben quattro in provincia di Varese. Per scoprire l’Isolino Virginia, il Sacro Monte di Varese, l’area archeologica di Castelseprio e Torba, il Monte San Giorgio, è nato “Varese 4U”., che vuole valorizzare dal punto di vista turistico- culturale questi beni attraverso la loro messa in rete: grazie all’unione di ben 10 partner, ci sono decine di iniziative da scoprire, dalle semplici visite turistiche ai singoli progetti di ogni sito.

Varese4U ha un sito, una pagina Facebook, un account Instagram.