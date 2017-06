VareseBasketFest, piazza Monte Grappa si veste di biancorosso

Foto varie di pallacanestro

Sabato 15 luglio il centro di Varese ospiterà la #VareseBasketFest 2k17. In piazza Monte Grappa, dalle 10.30 alle 24, si svolgerà il classico torneo di basket 3vs3 (Senior maschile e femminile, Under e Minibasket) organizzato dalla Pallacanestro Varese insieme al Comune di Varese, al Trust “Il Basket siamo Noi”, all’Associazione di promozione sociale Amici del Campetto e con il supporto di Aspem.

Ma quella di sabato 15 luglio non sarà solo una giornata ricca di pallacanestro. Grazie infatti alle collaborazioni strette per l’occasione, i presenti potranno gustarsi una giornata di sport a 360 gradi condita da cibo, buona musica e un pizzico di arte. Nella piazza centrale di Varese verrà infatti allestito uno stand gastronomico attivo per tutta la giornata mentre RTO L’Altra Radio si occuperà dell’intrattenimento musicale che andrà avanti con DJ Set fino a tarda serata. Inoltre WG Art, associazione culturale varesina che promuove l’arte urbana e la creatività giovanile, si esibirà con performance artistiche (live painting) da non perdere. Per tutta la durata della manifestazione sarà inoltre attivo il punto merchandising della Pallacanestro Varese con i prodotti ufficiali del club biancorosso. I tifosi della Pallacanestro Varese potranno approfittare poi della #VareseBasketFest 2k17 per aderire al Trust “Il Basket siamo Noi” che durante la giornata farà promozione con un corner dedicato.

Le squadre, che si contenderanno i ricchi premi messi a disposizione, potranno essere formate da un massimo di 4 giocatori. Il costo di iscrizione è di 10 euro a giocatore e comprende la double da gioco. Inoltre le due squadre vincitrici dei tornei senior maschile e femminile andranno a giocarsi la Finale Nazionale dello Streetball Italian Tour, unico circuito ufficiale nazionale di basket 3×3 organizzato da FIP e FISB, in programma a Riccione dal 28 al 30 luglio 2017.

Categorie del 3vs3:

Senior maschile

Senior femminile

Under 16

Under 14

Minibasket A (2005 – 2006)

Minibasket B (2007 – 2008)

Per le iscrizioni alle categorie Senior maschile e femminile contattare David al numero 347-9648934 o via mail david@amicidelcampetto.it. Per le iscrizioni alle categorie Minibasket e Under contattare Francesco o Andrea al numero 0332-212567 o via mail infosettoregiovanile@pallacanestrovarese.it.