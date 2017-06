Varesenews incontra i lettori davanti a un birra

Foto varie

Varesenews fa tappa nei locali per incontrare i lettori. Un tour che ci porterà in molti luoghi di ritrovo per raccontare direttamente a voi cosa stiamo organizzando per festeggiare l’anno del nostro ventesimo compleanno.

Il prossimo appuntamento sarà martedì 13 giugno al barley House di via San Giovanni Bosco 5 a Gallarate, una birreria molto particolare che ospiterà il nostro incontro alle 19.30.

Sarà un momento di incontro con i lettori che abbiamo scelto di fare perché abbiamo messo in campo tante iniziative e ci teniamo a raccontarvele di persona, senza dimenticare la più importante di queste cominciata quando abbiamo deciso di fare un film.

L’ingresso è ovviamente libero e gratuito ma i posti non sono moltissimi quindi è meglio prenotare attraverso questo modulo:

Proprio così: un film per il cinema, una vera e propria pellicola cinematografica con l’ambizioso obiettivo di raccontare come internet ha cambiato la vita di tutti noi in questi 20 anni.

Come è sempre stato nello stile di Varesenews tutto quello che organizzeremo avrà bisogno dell’aiuto e dell’energia della grande comunità del nostro giornale (proprio a partire dal film) ed è per questo che abbiamo pensato a tantissimi appuntamenti per incontrarvi: direttamente in casa, con l’iniziativa “Indovina chi porta il caffè” che porta la redazione in casa dei lettori tutte le settimane; alle feste, con “20 anni di Varesenews in Tour”.

I prossimi incontri nei locali si terranno il 20 giugno al Patrick’s Kafé di Laveno Mombello e il 27 giugno allo spitz di Varese.