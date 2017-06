Varesina muore in un incidente in Liguria

Intervento dei Vigili del Fuoco per liberare i feriti dalle auto

Si chiamava Anna Serena Pajetta aveva 67 anni ed era residente a Varese, la donna morta questo pomeriggio, poco dopo le 14, in un incidente stradale in una frazione della Valbrevenna, in provincia di Genova.

La vittima secondo la prima ricostruzione era a bordo di un Suv con un’amica, quando per motivi che andranno accertati, l’auto sulla quale si trovava si è scontrata con una Fiat Panda. La donna dopo essere stata sbalzata fuori dall’auto è rimasta schiacciata dal mezzo che si è ribaltato.

Lievemente ferita anche la donna che viaggiava sull’auto guidata dalla vittima mentre il conducente dell’altra vettura è rimasto illeso.

Anna Serena Pajetta viveva a San Fermo ed era la figlia del presidente del Molina Rino Pajetta morto il 30 maggio di quest’anno.