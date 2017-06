Vedano Viva: “Sul centro sportivo di via Bixio realizzati interventi importanti”

Vedano Olona - Palestra via Bixio

Vedano Viva, che guida l’Amministrazione comunale di Vedano Olona, risponde alle critiche avanzate ieri dalla sezione cittadina della Lega Nord, sulla situazione della palestra di via Bixio.

“Il Centro Sportivo Mario Porta è stato interessato in questi tre anni da importanti interventi di riqualificazione che hanno sanato una situazione critica dal punto di vista dell’adeguamento normativo, della sicurezza e dell’efficienza degli impianti e della struttura che durava da troppo tempo – spiega il team di Vedano Viva – Certo, siamo consapevoli che c’è ancora tanto da fare, ma proprio per questo abbiamo sempre optato per guardare avanti e non al passato, nonostante gravi responsabilità, che ancora tutti noi oggi paghiamo, ricadano su chi ci ha preceduto”.

Il gruppo vuole fare chiarezza e mettere in evidenza gli interventi adottati finora dall’amministrazione di Vedano Viva.

“L’impianto di illuminazione interna ed esterna, che era ormai vetusto e inadeguato oltre ad essere costoso, ora è a basso consumo e totalmente rinnovato; l‘impianto di riscaldamento era inefficiente, rumoroso e malfunzionante ed è stato adeguato ai più moderni standard. Il parquet della palestra era impraticabile, con buchi e cedimenti ovunque: ora fa invidia a tutta la provincia e durerà nel tempo contando sulla collaborazione delle associazioni sportive e il rispetto delle nuove regole sugli accessi. Le coperture delle strutture erano un colabrodo bastando anche le precipitazioni più scarse a provocare infiltrazioni: ora sono state in gran parte riparate; mancava buona parte dell’impermeabilizzazione esterna con ripercussioni notevoli sulla qualità delle finiture e delle pareti: ora il problema è stato risolto migliorando anche l’accesso alla struttura. Si ereditava una struttura totalmente priva di impianti di allarme e sicurezza: ora ci sono telecamere e un piano di sicurezza; lo spogliatoio prefabbricato era al limite delle più elementari norme igienico sanitarie, ora è stato completamente rinnovato e reso disponibile ad arbitri ed atleti”.

“Fieri di improntare la nostra azione a pragmatismo e concretezza – conclude il gruppo di maggioranza – continueremo per quanto possibile a investire nello sport come fattore di crescita individuale e sociale, lasciando ad altri le sterili polemiche”.