“Venerdì in musica” a Villa Borromeo

Da venerdì 30 giugno, per tre settimane, Villa Borromeo a Viggiù ospiterà una serie di concerti ad ingresso gratuito inseriti nella manifestazione “Venerdì in musica”, organizzata dalla Filarmonica Giacomo Puccini in collaborazione con il Comune di Viggiù.

Nella prima serata si esibirà il Petit duo, con Anna Cracco al violino e Simone Rinaldo alla chitarra classica.

La settimana seguente, venerdì 7 luglio, toccherà alla filarmonica Giacomo Puccini, insieme al Coro Simple Singers.

A concludere la rassegna sarà, venerdì 14 luglio, l’esibizione del gruppo musicale Rosa Camuna – Roots Ensemble, specializzati in musica classica, jazz e folk.