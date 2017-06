Verde nei parchi, il Comune cerca associazioni che se ne occupino

busto arsizio varie

Da alcuni anni diverse associazioni, sia culturali che di volontariato, stanno operando sul territorio, collaborando in modo attivo e fattivo con l’Amministrazione Comunale ed Agesp nel mantenere puliti e ordinati alcuni parchi pubblici e nel garantire una costante e puntuale sorveglianza di tali aree. Si tratta, ad esempio, del club Folclore e Sport a Borsano, dei volontari del parco san Giuseppe, degli amici del parco Pastore a Beata Giuliana.

L’assessore Alberto Riva rivolge un appello alle associazioni intenzionate a seguirne le orme e a offrire un contributo concreto per il miglioramento e la valorizzazione delle aree verdi a presentare le proprie proposte di collaborazione: “I progetti che metteranno in evidenza la volontà di contribuire al bene comune saranno formalizzati con la sottoscrizione di una convenzione, in cui sarà previsto anche un contributo a titolo di rimborso spese”.

L’iniziativa punta a rinforzare il senso di cittadinanza e a responsabilizzare associazioni e persone sulla necessità di offrire il proprio contributo alla collettività per un miglioramento della qualità della vita di tutti.

Per informazioni contattare la segreteria di Agesp Attività Strumentali (0331398948).