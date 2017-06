“Verifichiamo le valvole dei caloriferi” ma cercano di rubare

caloriferi foto

Massima attenzione nel quartiere di Bosto, a Varese.

In questi giorni, secondo quanto riferito da testimoni, due persone stanno girando per il rione e, con la scusa che devono verificare le valvole dei caloriferi, si introducono nelle case delle persone anziane.

Il risultato, in alcuni casi, sono stati furti di gioielli e soldi, alcuni dei quali denunciati: la raccomandazione è, come sempre, non aprire a chi non si conosce o non sia stato annunciato.