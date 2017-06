Vermicino, morto il vigile del fuoco che parlò per ore con Alfredino

E’ morto il vigile del fuoco Nando Broglio, l’uomo che nelle lunghissime ore in cui si tentò ogni soluzione per tirare fuori Alfredino Rampi, il bimbo che cadde in un pozzo artesiano, parlò senza sosta con lui con un megafono per cercare di sostenerlo.

L’incidente di Vermicino fu un caso di cronaca italiana del 1981, in cui perse la vita Alfredo Rampi detto Alfredino (nato a Roma l’11 aprile 1975), caduto in un pozzo artesiano in via Sant’Ireneo, in località Selvotta, una piccola frazione di campagna vicino a Frascati, situata lungo la via di Vermicino, che collega Roma sud a Frascati nord. Dopo quasi tre giorni di tentativi falliti di salvataggio, Alfredino morì dentro il pozzo, a una profondità di 60 metri.

La vicenda ebbe grande risalto sulla stampa e nell’opinione pubblica italiana, con la diretta televisiva della RAI durante le ultime 18 ore del caso. (da Wikipedia)

I vigili del fuoco l’hanno ricordato con un tweet