Vestitevi di bianco, c’è un picnic al Parco del Cios

Appuntamento al Parco del Cios a Besozzo, domenica 18 giugno, per un picnic in bianco. L’appuntamento è dalle 18 nel parco di fronte al comune e vedrà musica dal vivo, un angolo per fare le fotografie, un aperitivo sul prato, pittura en plain air e non solo.

Un evento organizzato dalla Pro Loco di Besozzo per far vivere l’amato parco, nel centro di Besozzo Superiore. L’ingresso è di 3 euro e le persone sono invitate a portare il loro cestino da picnic, tovaglie, coperte e cuscini e ciò che può servire per la serata. Per chi non ha tempo di cucinare invece, può ordinare il proprio cestino alla Pro Loco (al numero 331.4316916). Il contributo alla manifestazione è di 3 euro, il ricavato verrà devoluto alla Fondazione Piatti. L’unica regola per partecipare al picnic è questa: vestitevi di bianco.