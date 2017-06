Vharese, festa scudetto sul parquet di Loano

Da ieri – domenica 11 giugno – c’è una squadra varesina campione d’Italia nella pallacanestro. Si tratta del Vharese (si pronuncia «Varese con l’acca»), la società cittadina “incasellata” nella federazione per disabili intellettivi e relazionali (FISDIR) che si è imposta a Loano nella fase finale del campionato tricolore. Foto varie di pallacanestro

La squadra allenata da coach Andrea Tavian, pur contando su una rosa ridotta a soli sette elementi, ha vinto tutte le partite disputate nella cittadina ligure, quasi sempre con ampio margine, legittimando così lo scudetto di categoria.

Il torneo dei biancorossi è iniziato con il successo sulla Briantea Cantù, già seconda dietro ai varesini in campo regionale. Tutto facile però per De Marchi e compagni che si sono imposti per 55-18 con 17 punti di Tagliasacchi. A seguire il Vharese ha regolato Biella con una partenza a razzo seguita da un’amministrazione del punteggio senza particolari problemi fino al 48-17 finale.

Il programma di domenica ha visto di nuovo Biella sulla strada dei biancorossi in una partita, stavolta, molto più equilibrata anche grazie alla difesa a zona dei piemontesi che ha infastidito la squadra di Tavian, autrice anche di qualche errore di troppo. Finale però ancora positivo: 25-21 con Arsena top scorer a quota 9.

Ultima “recita” ancora contro la Briantea: quarta vittoria del Vharese tornato preciso e implacabile sino al 49-14 della sirena conclusiva, con Tagliasacchi tornato top scorer.

Grande la felicità dell’entourage biancorosso a partire dalla presidente Anna Sculli, presente accanto alla sua squadra al palasport di Loano. «Sono molto orgoglioso dei ragazzi – ha dichiarato un Tavian stanchissimo e altrettanto felice al termine del torneo tricolore – Hanno messo in campo una grinta pazzesca e soprattutto hanno avuto tantissima educazione e uno spirito notevole fuori dal campo». Una vittoria a tutto tondo.