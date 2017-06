Vi aspettiamo a Laveno Mombello per un drink

Foto varie

Varesenews fa tappa nei locali per incontrare i lettori. Un tour che ci porterà in molti luoghi di ritrovo per raccontare direttamente a voi cosa stiamo organizzando per festeggiare l’anno del nostro ventesimo compleanno.

Martedì 20 giugno alle 19.30 saremo al Patrick’s Cafè di Laveno Mombello per un brindisi con i lettori e raccontare alcune delle cose che stiamo facendo.

Abbiamo messo in campo tante iniziative e ci teniamo a spiegarvele di persona, senza dimenticare la più importante di queste cominciata quando abbiamo deciso di fare un film. Proprio così: un film per il cinema, una vera e propria pellicola cinematografica con l’ambizioso obiettivo di raccontare come internet ha cambiato la vita di tutti noi in questi 20 anni.

Se volete essere sicuri di avere il vostro posto alla presentazione potete registrarvi attraverso questo modulo gratuito:

Come è sempre stato nello stile di Varesenews tutto quello che organizzeremo avrà bisogno dell’aiuto e dell’energia della grande comunità del nostro giornale ed è per questo che abbiamo pensato a tantissimi appuntamenti per incontrarvi: direttamente in casa, con l’iniziativa “Indovina chi porta il caffè” che porta la redazione in casa dei lettori tutte le settimane; alle feste, con “20 anni di Varesenews in Tour” e, ora, anche nei locali.