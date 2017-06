Vi aspettiamo per un drink coi lettori a Varese

Il nuovo \"Spitz\" targato Elmec e Rossi d\'Angera

L’incontro nei locali con i lettori di Varesenews arriva anche a Varese e più precisamente al nuovo Spitz di viale Valganna 34, il ristorante, bar e store targato Rossi d’Angera. L’appuntamento è per martedì 27 giugno alle 19.30.

Varesenews fa tappa nei locali per incontrare i lettori. Un tour che ci porterà in molti luoghi di ritrovo per raccontare direttamente a voi cosa stiamo organizzando per festeggiare l’anno del nostro ventesimo compleanno.

Prenota gratuitamente qui sotto il tuo posto all’incontro:

Abbiamo messo in campo tante iniziative e ci teniamo a raccontarvele di persona, senza dimenticare la più importante di queste cominciata quando abbiamo deciso di fare un film. Proprio così: un film per il cinema che si chiama Digitalife, una vera e propria pellicola cinematografica con l’ambizioso obiettivo di raccontare come internet ha cambiato la vita di tutti noi in questi 20 anni.

Come è sempre stato nello stile di Varesenews tutto quello che organizzeremo avrà bisogno dell’aiuto e dell’energia della grande comunità del nostro giornale (proprio a partire dal film) ed è per questo che abbiamo pensato a tantissimi appuntamenti per incontrarvi: direttamente in casa, con l’iniziativa “Indovina chi porta il caffè” che porta la redazione in casa dei lettori tutte le settimane; alle feste, con “20 anni di Varesenews in Tour”.

Se poi sei il gestore di un locale in provincia di Varese e vuoi “candidarlo” per ospitare uno degli incontri di Varesenews segnalacelo a questo link.