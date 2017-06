Vi portiamo dove bellezza e cultura si incontrano

il sacro monte video di antonio selva

Quando la bellezza si lega alla cultura si liberano energie impensabili. Questo vale per ognuno di noi, e tanto più per le comunità.

In provincia di Varese, oltre a tanti luoghi bellissimi, abbiamo quattro beni Unesco molto diversi tra loro. Conoscerli e valorizzarli è una grande opportunità di benessere e di crescita. È come avere un giacimento energetico sotto le nostre suole. La nostra preoccupazione maggiore deve diventare come “sfruttare” con cura questa ricchezza.

Per questo VareseNews, che fa parte del progetto Varese4U, nato proprio per far conoscere e valorizzare i quattro siti Unesco della nostra provincia, vi invita ad un nuovo affascinante viaggio.

Per quattro settimane vi porteremo a scoprire il mondo dei dinosauri nell’area del Monte San Giorgio, le epoche primitive con le prime attività dell’uomo sull’Isolino Virginia, i Longobardi con l’affascinante sito di Castelseprio, e quel capolavoro dell’arte devozionale che è il Sacro Monte di Varese.

Sono siti che uniscono bellezze naturali, storia e cultura e che per questo permettono di attrarre interi mondi, partendo dalle comunità locali, con l’obiettivo di intercettare tutte le persone interessate a questi temi in Italia e in giro per il mondo.

La comunicazione digitale, i social, ci permettono infatti di abbattere distanze e arrivare a parlare con chiunque, e siamo convinti che partendo dalle relazioni locali, dai soggetti che vivono intorno a quei siti, e via via allargando orizzonti e progettualità Varese potrà diventare attrattiva per un gran numero di persone.

Una delle nostre maggiori responsabilità, come giornalisti e come persone che riconoscono il valore di questi luoghi e di queste comunità, è quella di raccontare questi mondi e provare a metterli in relazione.

Lo faremo partendo da un classico del giornalismo: saremo nei luoghi e da lì presenteremo le tante bellezze.

Relazioni, incontro, scoperta, network sono le parole chiave della nostra nuova esperienza. Ascolteremo, connetteremo e racconteremo con gli strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione, ma partendo dalla connessione più antica e più vera: l’incontro con le persone.

LE TAPPE DEL TOUR DI VARESENEWS NEI SITI UNESCO