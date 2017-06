Via ai tricolori Under 23: in gara le speranze del remo azzurro

foto varie di canottaggio

Sono più di mille gli atleti provenienti da tutta Italia giunti da oggi alla Schiranna per prendere parte ai Campionati Italiani under 23 di canottaggio a sedile mobile, organizzati dalla Canottieri Varese.

I giovani vogatori rappresentano la bellezza di 109 società sportive nelle regate che sono in calendario tra sabato 17 e domenica 18 giugno. Tra queste anche la decina di club che hanno sede nel Varesotto, la “Contea dei Laghi” capace di esprimere nel corso degli anni molti atleti di livello nazionale e internazionale.

Il bacino di Varese è molto appetito, soprattutto dopo la ribalta mondiale acquisita nel corso delle ultime stagioni quando alla Schiranna si è esibito il gotha di questa specialità a ogni livello. Non a caso parecchie società hanno scelto di arrivare in città a metà settimana (la Canottieri Milano è stata la prima a presentarsi) in modo da poter svolgere gli ultimi allenamenti proprio sul campo di gara.

La categoria under 23 è la massima espressione del canottaggio giovanile: superata questa età si entra a far parte del mondo assoluto (ricordiamo che è anche in vigore la differenza tra senior e pesi leggeri).

Il programma di gare dei Campionati Italiani prevede le batterie eliminatorie e i recuperi nella giornata del sabato, mentre domenica si susseguiranno le finali per il titolo. Il livello delle regate si preannuncia molto alto, perché tra gli iscritti figurano atleti già capaci di vestire la maglia della nazionale assoluta e addirittura – è il caso di Giovanni Abagnale – di vincere una medaglia di bronzo olimpica.

In campo femminile ci sarà Stefania Gobbi, recente bronzo europeo a Racice, stesso metallo colto da Emanuele Fiume e Giacomo Gentili, Andrea Panizza, Alfonso Scalzone e Giuseppe Di Mare.

Nel complesso sono molti i ragazzi e le ragazze che hanno gareggiato agli Europei 2017: tra essi anche le gaviratesi Veronica Calabrese, Ilaria Broggini e Federica Cesarini, tutte attese all’appuntamento con il podio davanti al pubblico amico e sul lago di casa, anche se la società rossoblu lavora a qualche chilometro di distanza dalla Schiranna. Attesa alta anche per i padroni di casa della Canottieri Varese, con Nicoletta Bartalesi a ricoprire il ruolo di protagonista principale.