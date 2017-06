Via del Ceppo a Sacro Monte: consentito il passaggio a piedi

Per migliorare l’accesso al Sacro Monte durante i fine settimana e in occasione di eventi importanti, l’amministrazione comunale di Varese ha deciso che sabato 1 e domenica 2 luglio in via del Ceppo sarà aperto un passaggio pedonale per consentire alle persone di percorrere, esclusivamente a piedi, il percorso da piazzale Pogliaghi fino al borgo e in particolare fino all’ascensore.

Con l’inizio del cantiere è stato infatti possibile aprire un passaggio dedicato solo ai pedoni che migliorerà accessibilità al Sacro Monte in questo periodo di lavori in via del Ceppo. Resterà invece in vigore il divieto per le auto che non potranno percorrere la strada fino al termine dei lavori.

Domenica 2 luglio non sarà in funzione la funicolare per il Sacro Monte a causa del fulmine che settimana scorsa ha colpito l’impianto. Sabato e domenica sarà dunque possibile raggiungere il borgo con il trasporto pubblico o in auto fino a piazzale Pogliaghi e poi proseguire a piedi lungo via del Ceppo.

“Abbiamo richiesto all’azienda la massima celerità – dichiara Andrea Civati, assessore ai Lavori pubblici – ma nel frattempo abbiamo anche sollecitato perchè si possano trovare le prime utili soluzioni per migliorare l’accessibilità del borgo. Come promesso dunque già domani e domenica sarà possibile percorrere a piedi la via del Ceppo. Continueremo ad agire perché i lavori si concludano il prima possibile”.