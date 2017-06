Via Luino, a che punto sono i lavori

Un cartello che recita “fine lavori: mai”. La scritta provocatoria è stata fatta sul cartello di indicazione del cantiere di Via Luino. I lavori di sistemazione e ampliamento del tratto della SP69, in uscita da Laveno in direzione di Castelveccana, sono iniziati a metà marzo con una previsione di durata di circa sei mesi.

Al momento la strada è un vero e proprio cantiere, occupato da ruspe e muratori ma l’assessore ai lavori pubblici Alvaro Reggiori spiega: «i lavori dovrebbero essere ultimati per l’11 agosto, se non ci sono intoppi o problematiche». L’assessore continua: «oltre alla rimozione degli alberi, al momento è stato fatto l’impianto del gas, sono state posate le tubazioni per le acque nere e si sta procedendo con i lavori di posa delle tubazioni di raccolta delle acque chiare». I lavori che mancano sono: gli allacciamenti, il rifacimento dei muretti e la realizzazione dei marciapiedi, oltre al un nuovo impianto di illuminazione.

Nel frattempo, Via Luino resta chiusa e il traffico è stato dirottato sulla parallela Via Bernardino Luini con senso unico alternato, regolato da impianto semaforico con attese di 7 minuti. Situazione che crea code, sopratutto nel fine settimana quando le strade verso il Lago sono più frequentate.

Traffico intensificato anche dalla presenza dei pullman sostitutivi al treno. La linea ferroviaria Luino- Laveno Mombello è interessata dai lavori di ampliamento della galleria ferroviaria in vista di Alptransit e sul tratto stradale passano anche i bus sostitutivi dei treni RFI. «Non ci sono particolari difficoltà alla viabilità. Siamo a conoscenza del fatto che un cantiere provochi disagi, soprattutto per i cittadini di Via Luino – spiega Reggiori -. ma non abbiamo mai avuto segnalazioni di grandi disagio e, nel momento in cui ci sono stati, siamo intervenuti prontamente». Reggiori, in particolare, spiega che nella giornata di ieri, un camion di grosse dimensioni ha percorso il tratto stradale – nonostante ci sia il divieto – e ha strappato dei fili della luce in Via Bernardino Luini: «siamo intervenuti anche con la Protezione Civile e abbiamo cercato di risolvere la situazione nel più breve tempo possibile».

VIA LUINO, IL PROGETTO, I LAVORI E TUTTE LE INFORMAZIONI