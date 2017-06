Foto varie

Nell’ambito del ciclo di incontri legato alla mostra fotografica “Meet your neighbours”, organizzata dall’Università degli Studi dell’Insubria insieme al Comune di Varese, venerdì 16 giugno 2017 alle 17.00, ai Musei Civici di Villa Mirabello, si terrà il seminario “I vicini che non ti aspetti: i parassiti”, a cura di Nicola Ferrari dell’Università degli Studi di Milano.

I parassiti sono la forma di vita più comune in natura. Sebbene siano stati principalmente visti quali agenti responsabili di malattie, la storia della loro diffusione ci indica come influenzino diverse componenti del mondo umano ed animale. La presenza di questi organismi ha influenzato il cammino dell’uomo, cambiandone la storia ed intervenendo, anche al giorno d’oggi oltre che sulla demografia, nella società e nell’economia. Al contempo, i parassiti, hanno anche saputo trarre vantaggio da alcuni cambiamenti dell’uomo per incrementare la loro diffusione.

Tuttavia, oltre gli aspetti legati agli effetti negativi e patogeni, recentemente stanno emergendo evidenze sul ruolo positivo esercitato dai parassiti. Per esempio se da una parte sono in grado di modulare la risposta immunitaria degli ospiti rendendoli meno suscettibili a nuove infezioni o ad allergie dall’altra plasmano la struttura degli ecosistemi, delle popolazioni animali oltre che l’evoluzione delle specie. Alla luce di queste diverse ripercussioni, la onnipresente diffusione di questi “indesiderati vicini di casa” va riconsiderata valutando anche le loro ricadute positive.

L’ingresso è libero.

La mostra fotografica “Meet your neighbours” raccoglie circa 40 pannelli fotografici che ritraggono piccoli animali e piante che vivono nei nostri giardini. Le fotografie sono state scattate da Emanuele Biggi, naturalista, fotografo e conduttore del programma di RAI 3 Geo.