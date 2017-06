Vincono i bravi ragazzi

luoghi cronaca

La battaglia più politica di questa tornata elettorale nel Varesotto è quella per il nuovo sindaco di Tradate, dove Laura Cavalotti (sindaca uscente del Pd), si gioca la riconferma contro un big della Lega Nord, Dario Galli, sindaco per 10 anni e poi presidente della Provincia. (foto, Poliseno)

Il Pd spera ancora di vincere ma Galli sta sfiotando il 50% ed è sostenuto da un centrodestra molto ampio. Le lancette tornano indietro di cinque anni, per la Lega è una rivincita grossa. Laura Cavalotti aveva conquistato il comune, cinque anni fa, in un momento in cui la Lega era in fase discendente e appariva oramai logorata dopo 20 anni di dominio. Il carroccio presentò però un candidato sbagliato, in sostanza il braccio destro del senatore Candiani, e la gente punì il carroccio. La sfida di Dario Galli è un tentativo di rivincita del carroccio, e anche del centrodestra unito. Ma il tema è anche personale: Dario Galli, da alcuni anni, viene accusato dal centrosinistra (ma anche dalla corte dei conti) di aver lanciato un debito enorme, in provincia, a fine mandato. La sua candidatura ha anche il sapore di una richiesta di fiducia alla sua gente. E poi c’è anche la prova di forza di Stefano Candiani, ex sindaco, ex segretario provinciale e oggi senatore, che con Dario Galli ambisce a tornare vincente e dunque anche più forte nella Lega Nord.

Forza Italia ottiene un grande risultato a Cassano Magnago: Luca Poliseno ha vinto al primo turno: è un sindaco con un seguito solidissimo, ed era il favorito; cattolico e forzista, moderato, ha rotto con la Lega Nord già allo scorso mandato, in un comune dove il carroccio aveva governato venti anni. Ha cancellato da tempo l’asse con il leghismo più pittoresco e oggi è il campione di un forzismo che va a braccetto con chiesa e oratorio. Attivo e disponibile, bravo ragazzo, piace a tutti insomma. Il Pd non ha toccato palla, poco incisiva la candidatura di Mimmo Mottura.

Besozzo: Del Torchio festeggia la vittoria (inserita in galleria)

(Del Torchio)

A Besozzo lista civica confermata e il centrosinistra festeggia: vince e stravince un sindaco molto popolare, Richi Del Torchio. Ragazzo per bene, simpatico, poco politico e molto capogita dell’oratorio o della squadra di basket. Riccardo Del Torchio, sindaco civico, è giovane, viene da una famiglia di vecchia tradizione socialista, non ha ambizioni politiche extra Besozzo (per ora), ma ormai stabilmente gravita nell’orbita del Pd. Ha vinto nettamente, confermando la sua compagine civica che in questi anni sembra aver convinto gli abitanti del comune del Verbano. Besozzo, però, è il contrario di Tradate per la Lega. Si puntava al rinnovamento per lasciarsi alle spalle Fabio Rizzi, l’ex sindaco arrestato per corruzione. Il candidato ufficiale Beverina non ha fatto presa, e poi è arrivata anche la concorrenza di Fausto Brunella, lo storico sindaco leghista pre-Rizzi, uscito dal partito e candidatosi, manco a farlo apposta, in contrapposizione con il suo ex partito. Ha preso più voti del suo ex partito. Il passato non torna.