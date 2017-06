Visite all’Hotel Campo dei Fiori, posti esauriti in pochi minuti

Vernissage della mostra sul Liberty al Grand Hotel Campo dei Fiori

Esaurite in pochi minuti le prenotazioni per la visite guidate del fine settimana all’Hotel Campo dei Fiori. Come per il primo weekend, solo i più veloci sono riusciti ad accaparrarsi alcuni dei 160 posti disponibili tra sabato e domenica. Una manifestazione organizzata in occasione della mostra “Giuseppe Sommaruga (1867-1917). Un protagonista del Liberty“ che continuerà fino al 30 luglio.

La visita guidata è a cura del gruppo giovani del Fai, Fondo Ambiente Italiano ed è gratuita con offerta libera.

Per prenotarsi bisogna collegarsi al sito dei FAI nell’apposita sezione dedicata agli eventi in Varese.

I prossimi appuntamenti in programma sono:

17-18 giugno (con prenotazione alle 21:00 di lunedì 12 giugno)

24-25 giugno (con prenotazione alle 21:00 di lunedì 19 giugno)

1-2 luglio (con prenotazione alle 21:00 di lunedì 26 giugno)

8-9 luglio (con prenotazione alle 21:00 di lunedì 3 luglio)

15-16 luglio (con prenotazione alle 21:00 di lunedì 10 luglio)

22-23 luglio (con prenotazione alle 21:00 di lunedì 17 luglio)

29-30 luglio (con prenotazione alle 21:00 di lunedì 24 luglio)