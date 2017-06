Vitalizi e riconversione energetica: Possibile torna in piazza

Possibile, il partito fondato nel 2015 da Pippo Civati, torna in piazza con due proposte di Legge di Iniziativa Popolare sui vitalizi dei parlamentari e sulla riconversione energetica.

“Come ha scritto Giuseppe Civati, per Possibile adesione è mobilitazione – spiegano i responsabili varesini del movimento – Per questo a partire da questo weekend e per tutta l’estate Possibile sarà di nuovo in piazza per una raccolta firme, alla ricerca della partecipazione delle cittadine e dei cittadini. Sarà un percorso che riguarda temi fondamentali quali il superamento dei privilegi e gli interventi in campo energetico a cui verrà affiancata anche l’iniziativa, italiana ed europea, sui grandi gruppi multinazionali, attualmente elusivi, affinché paghino finalmente le tasse nel paese dove fanno profitto”.

La prima proposta di legge -#noprivilegi – le norme per la riduzione delle indennità e dei rimborsi dei parlamentari, l’eliminazione dei vitalizi e la rideterminazione dei trattamenti pensionistici. Ci si prefigge cioè di portare gli stipendi dei parlamentari al pari a quelli dei professori ordinari delle Università, di tenere le spese sotto controllo, di eliminare qualunque privilegio tributario o di indennità di fine mandato e di stabilire un sistema pensionistico uguale a quello di tutti gli altri italiani.

La seconda proposta – #primadeldiluvio – riguarda le norme per la promozione dello sviluppo sostenibile, attraverso interventi per il risparmio di energia, la riduzione di emissioni inquinanti e climalteranti, la crescita delle fonti energetiche rinnovabili.

“Nonostante gli accordi firmati a Parigi nel 2015 – si legge nella nota inviata da Possibile Varese – l’Italia ha anacronisticamente disincentivato le rinnovabili e di fatto l’avvio della «green economy», che invece rappresenta una grande opportunità di creazione di posti di lavoro Ci si prefigge quindi con questa proposta di promuovere la sostituzione delle energie fossili con fonti rinnovabili adottando una Carbox tax, basandoci sul principio che chi inquina paga, di definire regole rigorose e semplificate per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e incentivare i sistemi di generazione distribuita di energia, cioè la possibilità da parte di imprese, gruppi di imprese, famiglie, comunità piccole e grandi di autoprodurre l’energia necessari ai loro bisogni”.

Terza iniziativa è la raccolta firme per aderire all’iniziativa italiana ed europea #tassemultinazionali, per combattere l’evasione e l’elusione fiscale delle multinazionali, pratiche che sottraggono risorse ai bilanci degli Stati: “Chiediamo che le tasse vengano pagate nel paese dove si fanno i profitti, che ci sia una rendicontazione Stato per Stato e regole fiscali uguali in tutta Europa”.

Possibile invita tutti i cittadini a sottoscrivere queste iniziative firmando ai banchetti che saranno allestiti in provincia di Varese con il seguente calendario:

8 giugno giovedì Cardano Al Campo via V. veneto 1 dalle 20 alle 24 (Braci d’Estate Griglia birra e spettacoli)

10 giugno sabato Gallarate via Torino (Ingresso Mercato) 9.30-12

10 giugno sabato Olgiate Olona via Intozzi 15-19

10 giugno sabato Varese Piazza San Giuseppe angolo via Volta

11 giugno domenica Varese via Volta angolo Piazza Monte Grappa

11 giugno domenica Olgiate Olona Piazza Buon Gesù 9-13

12 giugno lunedì Solbiate Olona via San Vito (Piazzale Mercato) 8-13

13 giugno martedì Olgiate Olona Piazza Ballabio (Mercato centro) 9-13

15 giugno giovedì Cardano Al Campo Circolo Quarto Stato via Veneto, 1 21-24

16 giugno venerdì Castellanza Piazzale del Mercato 9-13

26 giugno lunedì Solbiate Olona via San Vito (Piazzale Mercato) 8-13

29 giugno giovedì Tradate via Albisetti 11 Ingresso Mercato 9-13

Il calendario è in continuo aggiornamento, altre date seguiranno nei mesi successivi e saranno comunicate sul sito www.possibile.com