Volandia Camp 2017

Campi Estivi 2017

Volandia, parco e museo del volo, organizza un campo estivo per bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni, in lingua inglese e spagnola, in collaborazione con British Schools of English e l’Istituto Olga Fiorini di Busto Arsizio.

Il campus inizia il 12 giugno e prosegue sino al 4 agosto e successivamente è attivo dal 28 agosto all’8 settembre, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, con possibilità di pre o post campus gratuito.

Durante le settimane di camp viene proposto un corso di modellismo aeronautico ed uno di sartoria tenuto da una stilista. Tutte le attività sono svolte in lingua inglese con insegnante madrelingua, incluso il pranzo. Sono previsti anche corsi di danza, sessioni di volo simulato, giochi di gruppo, visite approfondite al padiglione Spazio, laboratori di arte e di riciclaggio e tante altre iniziative per vivere un’estate magica.

Grande novità di quest’anno: l’imbarco sul DC9 del Presidente Pertini e di Papa Wojtyla.

I bambini e i ragazzi che partecipano al campo estivo hanno a disposizione ampi spazi ombreggiati e freschi all’aperto con giochi per tutte le età, ed al coperto in caso di pioggia.

Per tutti spuntino al mattino, pranzo e merenda, cucinati in loco dal ristorante di Volandia, con cibo sano e goloso.

Sono previsti sconti per periodi prolungati e/o per fratelli.

Per chi lo desidera è possibile richiedere la fermata del bus navetta. (Servizio a pagamento da concordarsi secondo disponibilità e distanze).

Lo staff di Volandia vi aspetta presso l’Area Ex Officine Aeronautiche Caproni in via per Tornavento 15 a Case Nuove di Somma Lombardo.

Le iscrizioni sono aperte.

Per informazioni potete contattare il numero 0331 230007.

Il modulo va compilato e inviato via fax al numero 0331 230642 o inviato all’indirizzo patrizia.checchi@volandia.it.