Votato l’accordo con Aspem

Il nuovo Consiglio Provinciale

Il consiglio provinciale ha votato all’unanimità l’accordo extragiudiziale raggiunto tra la Provincia (e altri) e Aspem. Con la fine del contenzioso, Aspem potrà mantenere i propri contratti in essere per il servizio idrico fino a scadenza (l’ultimo scadrà nel 2036). L’accordo ha raggiunto una condivisione altissimo, sia in consiglio che nella assemblea dei sindaci di Alfa.

