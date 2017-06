Weekend “a piedi” per le vie del centro e tanti eventi

In via Robbioni a Varese il centro culturale nato dalle ceneri della libreria Veroni

Torna anche questo venerdì e sabato la sperimentazione dei weekend a piedi per le vie del centro di Varese. Venerdì 9 e sabato 10 maggio, dalle ore 20 a mezzanotte, saranno pedonali: via Sacco, via Robbioni e via del Cairo. Piazza Beccaria e via Vetera e Cacciatori delle Alpi. Via Volta. Via Carrobbio, piazza Motta e primo tratto di via Bizzozero.

Anche per questo weekend il programma degli eventi è molto ampio: dalla Festa del Rugby a Giubiano a quella delle Ciliegie in via Dandolo passando dai tanti eventi musicali come quelli organizzati dal Festival InCanto, nell’ambito di “Convergenze”, che si svolgeranno in diverse zone della città. E ancora l’evento Fuck the cancer 2.0: una giornata di raccolta fondi per la ricerca contro il cancro e domenica 11 giugno “Suoni d’autore” The soul of Guarneri Matteo Fedeli in concerto a Sacro Monte di Varese. Per l’occasione, domenica, la funicolare sarà in funzione dalle 10 fino alle 23.30. L’impianto sarà attivo anche sabato dalle 10 alle 19.30.

Ecco i principali eventi:

InCanto a Varese

Dal 5 al 18 giugno dalle ore 17:00 in piazza del Podestà a Varese: Info point del festival e piccole sorprese musicali.

Venerdì 9 giugno

Ore 18:30 in piazza del Podestà, Varese: Concerto Coro Pop Up

Ore 21:00 Chiesa Sant’Antonio della Motta, Varese: Coro da Camera Civico Liceo Musicale in concerto

Ore 21:00 Castello di Masnago – Via Cola di Rienzo 42, Varese: Show SYNESTHESIA (Coro dell’Università Bocconi e Wayward Spirit Orchestra)

Ore 21:30 Chiesa San Cassiano di Velate, Varese: Gruppo Polifonico Josquin Despréz in concerto

Sabato 10 giugno 2017

Ore 11:00 Biblioteca Civica – Via Sacco, 9 – Varese: Flashmob Coro Pop Up

Dalle ore 14:30 alle ore 17:30 Teatro “G. Santuccio” – Via Sacco, 8 – Varese: Seminario “PROVA A DIRIGERE UN CORO. Lezione semi-seria di direzione di coro” a cura di Gabriele Conti

Dalle ore 16:30 alle ore 17:30, Piazza del Podestà, Varese Compagnia della Gru in concerto

Ore 21:00 Basilica di San Vittore Martire, Varese: I Piccoli Musici di Casazza (BG) in concerto

Ore 21:00 CHIOSTRO di VOLTORRE – Piazza Chiostro, 23 – Gavirate (VA): CORO LAUS DEO e CORO ANEMOS in concerto a cura di U.S.C.I Varese

Domenica 11 giugno 2017

Ore 11:00 Chiesa di San Martino (zona Tribunale di Varese), Varese: Coro da Camera del Civico Liceo Musicale in concerto

Ore 17:00 Chiesa Sant’Antonio della Motta, Varese: Coro Angelo Vidoletti in concertoOre 21:00 BATTISTERO S. GIOVANNI, Varese: Ensemble vocale Calycanthus in concerto

Festa del Rugby

Festa del Rugby presso il campo da rugby di Giubiano

Il programma:

Giovedì 08

– ore 18.00 aperitivo inaugurale a cura di Cuba 1954

– ore 19.00 Torneo Seven con Rugby femminile Varese – “Le Amazzoni”

– ore 21.00 BUG + Sketch live

– ore 22.30 Rumatera live

Venerdì 09

– ore 19.00 II memorial Andrea Paltani con Associazione Andrea Paltani

– ore 22.00 Festa Salentina e Notte della Taranta w/ Mama Ska

Sabato 10

– ore 11.30 Apertura stand gastronomico

– ore 15.00 Premiazione stagione 2016/2017 ASD Rugby Varese

– ore 15.45 Torneo Seven

– ore 21.00 live w/ Fantabuggy, P-flash, The Monkey Weather, Gli Shakers e The SICKS

Domenica 11

– ore 10:30: Openday Rugbytots bambini 2 – 7 anni con Rugbytots Varese

– ore 14:30: Estrazione Lotteria

– ore 15:00: Chiusura Festa

Sito web: http://www.festarugbyvarese.it/

Domenica 11 giugno

Festa delle Ciliegie

Associazione Confcommercio Ascom Fiva Varese

dalle ore 8.30 alle ore 19.30 in via Dandolo e via dei Bersaglieri

Organizzata da Confcommercio Ascom Varese con il patrocinio dell’assessorato al Commercio del Comune di Varese e la collaborazione di Actl. Gli espositori provengono dalle zone di produzione tipica e geograficamente localizzate come le aree di coltivazione più idonee per la ciliegia, come l’Emilia Romagna e il Veneto.

Altri eventi giorno per giorno:

Venerdì 9 giugno

M’appare la biodiversità: la cartografia ambientale nell’era digitale

Damiano Preatoni

ore 17.00

Sala del Risorgimento, Musei Civici di Villa Mirabello

Piazza Motta, 4

Evento correlato alla mostra fotografica Meet Your Neighbours , la bellezza della natura intorno a noi. Damiano Preatoni, Università degli Studi dell’Insubria, affronterà il tema del creare carte geografiche, una attività vecchia come l’umanità. Cosa significa “cartografare la natura” e come le nuove tecnologie hanno cambiato l’approccio alla cartografia ambientale. Un interessante excursus nella storia della cartografia e delle sue applicazioni per la conservazione della biodiversità.

L’ingresso è libero.

Sabato 10 giugno

Mercatini di artisti, artigiani e hobbisti

Organizzazione a cura di Confcommercio Ascom Varese

dalle ore 8.00 alle ore 19.00

piazza Giovine Italia, via Rossini e via Donizetti

Sabato 10 giugno

Fuck the cancer 2.0: una giornata di raccolta fondi per la ricrca contro il cancro

In ricordo di Erika Gibellini

dalle ore 10.00 alle ore 24.00

Stadio Franco Ossola di Varese

Via G. Bolchini

Durante tutta la giornata verranno allestiti stand gastronomici; previste le esibizioni degli acrobatici “Truzzi Volanti”, un esibizione marziale della “ScuderiaVaresina” e per i bambini spettacoli di magia, giochi gonfiabili, laboratori interattivi, inoltre ci sarà anche una maratona che vedrà alternarsi dei momenti ludici e sopratutto di beneficenza con la messa all’asta delle magliette delle squadre di calcio, la maglietta firmata da Maradona e altre iniziative. I LIBERA USCITA chiuderanno la serata con due ore di un emozionante concerto, accompagnati da un musicista di alto livello, “Max” Cottafavi, chitarrista di Luciano Ligabue, direttamente dal tour “Made in Italy”.

Sabato 10 giugno

Premio Gianluigi Milanese, Cerimonia di premiazione

ore 21.00 Salone Estense, via Sacco, 5

Organizzato da R55 in collaborazione con il Civico Liceo Musicale Riccardo Malipiero, in ricordo del noto imprenditore varesino scomparso nel 2005. Il Premio Gianluigi Milanese verrà assegnato, come ogni anno, ad allievi del Civico Liceo Musicale di Varese, particolarmente distintisi per merito nel corso dell’anno scolastico 2016-2017. La cerimonia di consegna avverrà nell’intervallo del concerto che vedrà protagonista sul palco l’Orchestra e il Coro del Liceo Civico Musicale.

Sabato 10 giugno

Rednight

Light Up the night

dalle ore 21.30

Lido della Schiranna

La Notte delle lanterne torna a Varese presso il Lido della Schiranna: dalle ore 21.30 dj set, bar e lanterne.

Sabato 10 giugno

A liuto solo – Alberto Crugnola, liuto barocco

Festival Barocco “Gli Speziali”, terza edizione

ore 21.00

Vicolo Mera, 2

Chiesa di S. Imerio, a Bosto

L’associazione La Dodicesima Notte organizza la terza edizione del Festival Barocco de “Gli Speziali”. La rassegna prevede un ciclo di quattro concerti con strumenti d’epoca o copie filologiche, che si svolgeranno presso la Chiesa di S. Imerio a Bosto.

Domenica 11 giugno

Una coperta per scaldare il cuore

Varese in… maglia, terza edizione

dalle ore 10.00 alle ore 19.00

Villa Toeplitz

Via Gian BattistaVico

In occasione della Giornata mondiale del lavoro a maglia in pubblico, l’associazione “Varese in” organizza nella splendida cornice del Parco di Villa Toeplitz laboratori creativi per adulti e bambini per insegnare a lavorare a maglia o all’uncinetto, mostra-mercato di antichi mestieri e di artigianato. Seguiranno momenti musicali e premiazioni. In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata a domenica 18 giugno.

Domenica 11 giugno

Capolago in festa 2017

Festa patronale della SS. Trinità

dalle ore 10.30

Quartiere di Capolago

La Parrocchia di S.S. Trinità, la Scuola Primaria Baracca, la Banda G.Verdi e l’Associazione Alpini A. Rodili, con la Collaborazione del Comune di Varese, organizzano la sesta edizione della manifestazione “Capolago in festa”. Il programma della giornata è il seguente: ore 10.30 S. Messa solenne; ore 12.30 pranzo in oratorio; ore 17.00 processione; ore 19.30 risottata in strada

Domenica 11 giugno

Alla scoperta delle Ville Liberty del Campo dei Fiori

Uscite Narranti di OfficinAmbiente

ore 14.00

Ritrovo Via Manin (bus navetta di fronte palazzetto)

Alla scoperta dei Plis Cintura Verde Varese Sud e Valle della Bevera, dei 6 Parchi Cittadini e dintorni e del Parco Regionale Campo dei Fiori. Alla scoperta delle Ville Liberty del Campo dei Fiori. Ville Edera, Rifugio e Mercurio sull’onda del grande architetto Giuseppe Sommaruga. Salita al Sacro Monte con bus + funicolare. Durata 4 ore circa.

Per maggiori informazioni: www.officinambiente.it

Domenica 11 giugno

Suoni d’autore

The soul of Guarneri Matteo Fedeli in concerto

ore 16.00 e ore 21.00

Sacro Monte di Varese

il Sacro Monte di Varese sarà lo scenario, a partire dalle ore 16.00, di un’intera serata di musica e concerti, nell’ambito dell’iniziativa Suoni d’autore. The soul of Guarneri. Su invito di Archeologistics, grande interprete sarà il Maestro Matteo Fedeli, noto in tutto il mondo grazie alle numerose esibizioni, più di 600, che lo hanno visto esibirsi con ben 25 fra i più preziosi violini mai realizzati. A inaugurare il ricco programma della serata sarà una Salita musicale al Sacro Monte: format tutto nuovo che valorizza al meglio il suggestivo percorso delle cappelle che ritmano la salita lungo la Via Sacra. A partire dalle ore 16.00, il Maestro Fedeli accompagnerà il pubblico lungo tutto il percorso pedonale del Sacro Monte, dalla Prima Cappella alla Quattordicesima, dando vita, di volta in volta, ad alcune tappe musicali, in cui le melodie si armonizzeranno magnificamente con l’architettura delle cappelle, palcoscenico d’eccezione grazie alla loro posizione sopraelevata rispetto alla via, e con il paesaggio che le accoglie.

Alle ore 21.00, gran finale di serata con il concerto conclusivo per violino e orchestra presso l’antico Santuario di Santa Maria del Monte. Iniziativa a ingresso libero fino a esaurimento posti, non è necessario prenotare. In occasione della serata, la funicolare del Sacro Monte rimarrà eccezionalmente attiva fino alle ore 23.30.

Domenica 11 giugno

Summer Music Festival 2017

Stagione concertistica di musica classica, jazz, folk e saggio allievi

ore 18.00

Castello di Masnago

Via Cola di Rienzo, 42

Gianluca Campi, filarmonica virtuosa: celebri brani arrangiati e rivisitati per filarmonica Da Paganini a Rossini, da Vivaldi a Korsakov

Domenica 11 giugno

Pretty Princess

Rappresentazione teatrale a scopo benefico

ore 21.00

Teatro di Varese

Piazza repubblica

L’Associazione Italiana Sclerosi Multipla-AISM – Sezione Provinciale di Varese, organizza una rappresentazione teatrale benefica allo scopo di fare conoscere la propria attività sul territorio e raccogliere fondi per sostenere gli interventi favore delle persone con sclerosi

multipla.

Da sabato 10 giugno a domenica 11 giugno 2017

Giornate del lago 2017

Lago della Schiranna

L’iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza dei Comuni rivieraschi del Lago di Varese al rispetto e alla tutela dell’ambiente lacustre, partendo dal presupposto che la cura del mare non è una responsabilità esclusiva di chi vive sulle coste in quanto tutti gli ambienti e gli ecosistemi sono collegati da rapporti inscindibili e ciò che succede a monte si riflette inevitabilmente a valle. Infatti l’evento non vuole limitarsi alla sensibilizzazione ambientale ma, attraverso questa, stimolare la curiosità dei cittadini spingendoli a riflettere su ciò che esiste oltre i confini di quanto è conosciuto.