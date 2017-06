Weekend amaro per Crugnola e Miele

Foto varie rally: gare, vetture, piloti

Dopo diverse prove molto positive, i rallysti varesini sono costretti a incassare una serie di delusioni: sia i piloti impegnati al Rally del Ticino, sia Simone Miele al via al Rally della Marca, non hanno lasciato il segno sulla classifica finale, nonostante qualche ottimo risultato intermedio.

LUGANO: DECISIVO IL VENERDI’

Ha del clamoroso quanto accaduto al “Ticino”, un rally ronde con diversi varesini al via e tanti tifosi nostrani attratti da una gara internazionale e spettacolare disputata a pochi chilometri da casa.

Per Crugnola e Dipalma, i nostri piloti dotati di vetture WRC, è stato un vero e proprio venerdì nero: se il malnatese su Ford Fiesta (navitagore “Cobra”) non è neppure partito, il varesino su Citroen Ds3 (con l’elvetica Moira Lucca) è stato subito costretto ad abbandonare ogni speranza di vittoria. Un guasto meccanico occorso nella prima prova ha “spedito” Crugnola in fondo alla classifica, con quasi 23′ di ritardo dalla testa della corsa. Inutile, ma spettacolare, la rimonta di Andrea, che ha vinto tutte le successive prove speciali (cinque in tutto) facendo intendere come sarebbe finito il “Ticino” senza l’intoppo iniziale.

La classifica è andata al pilota comasco Kevin Gilardoni (con Corrado Bonato) su Fiesta Wrc; alle sue spalle nell’ordine gli svizzeri Ballinari, Carron, Burri e Hotz. Fuori anche gli altri varesini, Andrea Spataro e Riccardo Pederzani.

MARCA, MIELE PRESTO FUORI

Vittorie parziali ma “zero” finale: il destino in questo ha accomunato Crugnola e Simone Miele, impegnato nella terza prova del Campionato Italiano Wrc nel Trevigiano, vinto ancora da Stefano Albertini. Il pilota di Olgiate Olona, navigato da David Castiglioni, ha vinto la prima e la terza speciale del Rally della Marca confermandosi al livello dei migliori interpreti di questo campionato. Un errore, con consecutiva “picchiata” nel corso del quarto tratto cronometrato ha però costretto la Citroen Ds3 Wrc di Miele a un ritiro amaro. Fuori dopo due prove anche Miele senior, Mauro, che portava in gara la sua celebre Bmw M3.

In questo modo il varesino perde la seconda posizione in classifica generale dell’Italiano Wrc, guidata a punteggio pieno da Albertini: Miele ora è quarto dietro a Corrado Fontana e Paolo Porro.