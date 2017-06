Weekend ricco di successi peri canottieri di casa nostra

Weekend ricco di successi per i canottieri di casa nostra, impegnati ai campionati nazionali Under 23, Ragazzi ed Esordienti alla Schiranna.

Grandissima la prestazione del quattro senza categoria Ragazzi, che ha visto la Canottieri Varese salire sul podio sia in campo femminile che in campo maschile, con una doppietta storica che porta i nomi di Charlotte e Josephine Debelle, Benedetta Bulgheroni e Rebecca Carente in campo femminile e Stefano Ballerio, Tommaso de Dionigi, Willem Orlandini e Paolo Rizzi in campo maschile (nel video).

Quattro senza che porta a Gavirate l’argento femminile sempre nella categoria Ragazzi grazie a Chiara Biolcati, Matilde Sturaro, Matilde Barison e Greta Schwartz.

Trionfa per la Canottieri Gavirate Federica Cesarini, Under 23, che in singolo coglie il titolo italiano con 8:07:05 al termine dei 2000 mt. di gara. foto varie di canottaggio

Argento alla Canottieri Gavirate per Diego Paroli nel Singolo Ragazzi.

Quarto posto per l’Otto Ragazzi di Gavirate, davanti all’imbarcazione di Corgeno, che si piazza seconda negli Under 23 Femminile nell’Otto (Valentina Alferano, Maya Arnese, Elisa Cremaschi, Alice Di Salvo, Karen Andrea Faccin, Sara Macrì, Chiara Pasinetti, Greta Cicognani e Giada Marcon).