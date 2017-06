Whirlpool non rispetta il piano industriale, sciopero di 4 ore

sciopero 2015

I lavoratori della Whirlpool di Cassinetta di Biandronno, operai e impiegati, hanno scioperato per 4 ore nella mattinata di oggi, giovedì 22 giugno, per protestare contro il mancato rispetto del piano industriale che prevedeva un aumento dei volumi produttivi per la fabbrica forni. La multinazionale americana, secondo i sindacati di categoria Fiom, Fim e UIlm, , non ha riportato nel sito di Cassinetta la produzione dislocata in Polonia, come invece prevede l’accordo derivante dal matrimonio con Indesit.

Dopo lo sciopero, dalle 14 alle 15 è stata indetta un’assemblea in sciopero nella fabbrica frigoriferi e dalle 15 alle 16 presso la fabbrica microonde. «Da oggi c’è il blocco degli straordinari – fa sapere la Rsu nelle persone di Chiara Cola (Uilm), Matteo Berardi (Fiom) e Tiziano Franceschetti (Fim) - e lunedì 26 giugno alle 15 incontreremo i vertici aziendali per discutere del piano industriale».