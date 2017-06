XVAgosto, “oggi termineranno i lavori”

Foto varie

Termineranno oggi, 13 giugno, i lavori di ricostituzione del fondo stradale in via XV Agosto, resisi necessari a seguito dei recenti importanti interventi di Aspem.

Entro la prima settimana di luglio verrà completata l’opera con la realizzazione del tappetino in asfalto, la cui messa a dimora senza la preventiva esecuzione del fondo, avrebbe avuto durata assai breve.

Verrà così a completarsi il percorso stradale nuovo da viale Amendola fino a piazza Garibaldi. Sempre all’inizio di luglio prenderanno il via i lavori del Piano delle Asfaltature 2017 che interesseranno diverse strade cittadine.

«Considerando i residui 2016, gli interventi di Aspem e quelli inseriti a bilancio 2017 – dichiara il Sindaco Andrea Pellicini – andremo ad effettuare complessivamente, come assicurato all’inizio dell’anno, interventi in asfaltature per circa 500.000 Euro».