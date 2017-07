19enne muore investita dal treno

vigili del fuoco varie generiche notte pompieri vdf

La linea Milano-Gallarate è bloccata dalle 21.20 a causa dell’investimento di una ragazza nei dintorni di Legnano. È successo in stazione, la ragazza è stata travolta sul binario 3 da un treno diretto ad Arona.

(foto d’archivio)

Il 118 è intervenuto sul posto ma ha potuto solo constatare il decesso della 19enne, ospite di una comunità della zona. Si ipotizza un gesto estremo, volontario.

In tilt il traffico ferroviario, in attesa del recupero della salma e del nullaosta del magistrato. Trenord quantifica in 120 minuti i possibili ritardi, che coinvolgono soprattutto i treni diretti verso Nord (quelli che passano sul binario dove è avvenuto l’investimento). Sul posto anche Polfer e vigili del fuoco.