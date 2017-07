33 anni di servizio a Busto, va in pensione l’appuntato Marrese

BUSTO ARSIZIO CARABINIERI MERCATO

La compagnia dei Carabinieri di Busto Arsizio perde uno dei militari che hanno avuto la più lunga permanenza al reparto: si tratta dell’appuntato scelto Domenico Marrese, che ha maturato gli anni di servizio per poter andare in pensione.

Il 53enne, originario di Mozzate, si è arruolato giovanissimo all’età di 18 anni, nel novembre del 1984 è giunto alla stazione di Busto Arsizio da dove non si è mai più spostato.

Molto conosciuto in città per la sua costante presenza nei diversi servizi, ha ricoperto per diversi anni incarichi di collaborazione con il nucleo comando, tra i più stretti collaboratori del comandante di compagnia, per poi essere impiegato, negli ultimi anni, dapprima come responsabile della vigilanza delle aule giudiziare del tribunale e poi come carabiniere di quartiere, incarico che gli ha consentito di ottenere riconoscimenti ed apprezzamenti da parte di numerosissimi cittadini.