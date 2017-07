A Bizzozero torna la festa di Ferragosto

La festa a Bizzozero (inserita in galleria)

Torna l’attesisssima festa di ferragosto, edizione numero 43.

La festa che riempie le prime due settimane di agosto ai bizzozeresi (e non solo…) sarà come sempre al parco comunale di l.go Gajard (l’area verde situata dietro al supermercato Carrefour, in fondo a viale Borri), ed è organizzata dall’ Associazione Club Bizzozero onlus, e comincerà il 29 luglio, per concludersi poi il 16 agosto.

Novità assoluta della festa è l’arrivo della musica Rock: nella serata di lunedì 31 luglio si esibiranno infatti sul palco di l.go Gajard due artisti bizzozeresi specializzati nel genere: Davide “lupo” Paraluppi con il Trio Lupo e Marco “crazy legs” Terminio con i Fever che proporranno il loro repertorio Rock-Blues, Boogie Woogie e Rock & Roll. Nell’occasione, oltre a quanto normalmente preparato, menù speciale “Birra & Hot dog”.

naturalmente non mancheranno le tradizionali serate di liscio: da segnalare in particolare le serate di giovedì 3 agosto, quando si esibirà a Bizzozero l’orchestra spettacolo I Rodigini; lunedì 7 agosto, quando sarà alla Festa l’orchestra spettacolo Castellina Pasi e infine giovedì 10 agosto con l’orchestra Marco e il Clan.

Come sempre, cucine a perte a pranzo e a cena tutti i giorni, con specialità sempre diverse e classici tradizionali della festa.

Altre info su Bizzozero.net.