A Castiglione Olona per il terzo giorno del tour Varese4U

L\'alba della Collegiata

La terza settimana del tour Varese4U alla scoperta dei siti Unesco della provincia di Varese, si conclude con la visita ad un altro luogo affascinante del nostro territorio, Castiglione Olona con il suo borgo e le sue testimonianze d’arte e storia.

Vera “isola di Toscana in Lombardia”, secondo un fortunato slogan che si attribuisce a Gabriele D’Annunzio, Castiglione Olona – pur non essendo inserita nei siti Unesco – racchiude nel suo nucleo più antico testimonianze ed opere d’arte che ne fanno una tappa imprescindibile per chi voglia conoscere i luoghi più preziosi della provincia di Varese.

Venerdì 21 luglio chiuderemo dunque a Castiglione Olona la terza settimana del Tour Varese4U, visitandone i musei, le splendide chiese e le antiche corti.

