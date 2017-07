A Luino oltre mezzo milione per migliorare la rete fognaria

Foto varie

«Via libera a interventi per oltre 6,5 milioni di euro che riguardano, soprattutto, il settore del collettamento e della depurazione». Lo ha detto l’assessore regionale all’Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile della Lombardia, Claudia Terzi, commentando l’approvazione della delibera “Accordo di Programma Quadro Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche” e “Piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica” – programmazione interventi 2017.

PREVISTI 14 INTERVENTI – «Con questo atto – sottolinea l’assessore Terzi – abbiamo programmato 12 nuovi interventi oltre a un incremento di finanziamento e un intervento di progettazione che verranno realizzati nelle province di Brescia,

Como, Cremona, Lecco, Lodi, Monza e Brianza, Milano, Pavia e Varese. Le azioni sono finalizzate alla risoluzione della procedura di infrazione comunitaria 2014/2059».

SIGNIFICATIVO CONTRIBUTO PER I TERRITORI – «I fondi stanziati – spiega l’assessore Terzi – sono ripartiti, secondo le esigenze del territorio, in base alle richieste di programmazione e arrivano dalle economie derivate e accertate dal monitoraggio

effettuato lo scorso febbraio per complessivi 6.582.737,96 euro.

Vogliamo, da un lato superare le criticita’ rilevate dall’Unione europea e, dall’altro, tutelare concretamente il territorio lombardo».

RIPARTO INTERVENTI – Nel dettaglio, gli interventi divisi per provincia con specifiche e importo stanziato:

– VARESE – (progettazione collettamento) – Comune di Luino – Rilievo, progettazione e modellazione della rete fognaria comunale. Euro 567.856,58.

– BRESCIA (nuovo intervento depurazione) – Comune di Calcinato – Ampliamento dell’impianto di depurazione di “Calcinato – Calcinatello”. Euro 956.950,84.

– COMO (nuovo intervento acquedotto) – Comune di Fino Mornasco – Rifacimento rete idrica Via Ripamonti, Adda e rifacimento

fognatura via Raimondi. Euro 293.243,74.

– CREMONA (nuovo intervento collettamento) – Comune di Pizzighettone – Opere di collettamento delle frazioni di Regona

Inferiore, Regona Superiore e Ferie, alla depurazione centralizzata di Pizzighettone. Euro 286.650,00.

– CREMONA (nuovo intervento collettamento) – Comune di Credera Rubbiano – Interventi sulla pubblica fognatura atti ad eliminare

scarichi indepurati. Euro 498.890,00.

– CREMONA (nuovo intervento depurazione) – Comune di Vescovato – Interventi risolutivi di problemi connessi a scarichi terminali indepurati. Euro 37.971,08.

LECCO (finanziamento incrementato depurazione) – Ampliamento depuratore di Premana 785.598,84.

– LODI (nuovo intervento depurazione) – Comune di Crespiatica – Opere di adeguamento e potenziamento dell’impianto di depurazione comunale. Euro 1.113.821,18.

– MONZA E BRIANZA (nuovo intervento collettamento) – Comune di Seveso – Eliminazione scarichi nel Torrente Certesa in Via Col

di Lana, ed estensione rete fognaria in Via delle Grigne. Euro 512.553,64.

– MILANO – (nuovo intervento collettamento) – Comune di Ozzero – Realizzazione fognatura ampliamento Via Volta e Via L. da Vinci

in localita’ Mirabella. Euro 383.580,94.

– MILANO (nuovo intervento collettamento) – Comune di Trezzano Rosa – Sistemazione reti fognarie e regolarizzazione scarichi

presso area artigianale e zona Sp 179 in Trezzano Rosa. Euro 383.580,94

– PAVIA – (nuovo intervento collettamento) – Comune di Gravellona Lomellina – Dismissione impianto di depurazione

comunale e realizzazione collettore a Cilavegna. Euro 275.212,08.

– PAVIA – (nuovo intervento depurazione) – Comune di Porto Morone – Potenziamento impianto di depurazione comunale. Euro

344.015,10.

– PAVIA – (nuovo intervento acquedotto) – Collegamento acquedotti Silvano Pietra e Corana e potenziamento

potabilizzatore Corana. Euro 142.813,00.