«A Luino una settimana unica e speciale»

Luino - fuochi d'artificio 1° luglio 2017 - foto di Laura Olivas

«Quest’anno Luino sta vivendo una settimana unica e speciale, grazie all’eccezionale presenza della Madonna Pellegrina di Fatima».

Non ha dubbi sul bilancio del fine settimana, e dei giorni che l’hanno preceduto Alessandro Casali, vice sindaco di Luino che dà un primissimo giudizio di come i sette giorni appena passati abbiano rappresentato una grand eprova per la città.

«Ieri tantissime persone sono accorse in città per partecipare alle manifestazioni che hanno animato un bellissimo sabato. La processione ha coinvolto i presenti snodandosi per le vie cittadine con tanta devozione, nella suggestione delle fiaccole e la statua di Maria nella luce».

«Più di settemila persone sono affluite in città anche per il tradizionale spettacolo pirotecnico che ha riscosso grande successo.Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questa serata di festa, specialmente i corpi d’arma che hanno fornito un supporto eccezionale per la sicurezza cittadina, in un contesto non semplice»