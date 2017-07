A San Cassano arriva il mercatino di Campagna Amica

Coldiretti - Campagna amica

Una gustosa novità in arrivo a Induno Olona. Da sabato 29 luglio nel piazzale di San Cassano, attorno a via Europa, parte l’Agrimercato animato da Coldiretti Varese – Campagna Amica, realizzato in collaborazione con A.S.Far.M. e il patrocinio del Comune di Induno Olona.

Dalle 8 alle 13 il mercato dedicato ai prodotti agricoli e alimentari genuini inizierà ufficialmente la sua attività, che proseguirà poi settimanalmente (con la sola sospensione estiva nelle giornate del 19 e 26 agosto). Sabato, alle 11, è previsto un momento di inaugurazione ufficiale .

“Ci piace questa location di ampia visibilità e iniziamo l’avventura con entusiasmo – commenta il presidente di Agrimercato Campagna Amica, Paolo Zanotti – sperando di replicare il successo delle altre nostre presenze storiche nella zona di Varese, il mercato del piazzale dello Stadio e quello in centro città. In queste prime uscite estive vogliamo innanzitutto farci conoscere in zona. Saranno presenti almeno otto banchi di vendita, che speriamo possano aumentare in futuro”.

L’Agrimercato di Campagna Amica si colloca in una zona del paese che nei mesi scorsi è stata sottoposta al restyling dell’arredo urbano grazie ad A.S.Far.M, l’azienda sociosanitaria municipale indunese che da anni porta avanti iniziative di sensibilizzazione e prevenzione basate sulla cultura del cibo: “L’idea della promozione della cultura del cibo sano è da anni nel Dna di A.S.Far.M. – dice la sua presidente Elisabetta Cacioppo – Un’attenzione che è testimoniata anche dal grande lavoro che abbiamo fatto durante e dopo Expo e che è sintetizzato dalla presenza nel nostro parco Le Rivette e a San Cassano delle grandi statue di Dante Ferretti che furono proprio uno dei simboli dell’Esposizione Universale del 2015″.

“Oggi – continua Elisabetta Cacioppo – quelle statue sono state posizionate a Induno e si fanno testimoni di una nuova vocazione che il paese si vuole dare: il cibo sano e il suo consumo consapevole sono alla base della salute di ciascuno di noi, e vogliamo che sempre più persone siano informate dell’importanza di un’alimentazione genuina”.

L’iniziativa è patrocinata dall’Amministrazione comunale, che vede nel piazzale di San Cassano un luogo da valorizzare, lontano dal centro storico ma assolutamente baricentrico rispetto al traffico di valle: “Questa iniziativa mi piace perché porta più vita alla periferia del paese, che è anche la porta della Valceresio – commenta il sindaco di Induno Marco Cavallin – e segna l’inizio di un percorso di riqualificazione dell’area che ci auguriamo di poter continuare recuperando finanziamenti da enti superiori, come il bando Asset che ci ha già messo a disposizione buone risorse, ma anche collocandovi iniziative di valore. La presenza di Coldiretti offre un primo segno concreto della rinascita di questo spazio, che vogliamo consolidare nel prossimo futuro con altre iniziative di qualità e visibilità, grazie in particolare alla forte collaborazione di Slowfood Varese, con cui stiamo mettendo in cantiere una grande iniziativa, inedita per la nostra provincia”.