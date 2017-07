A teatro con Betty Colombo, sul fiume Olona

chicco e betty colombo

Secondo appuntamento alla Rasa con Betty, Chicco Colombo e Angelo Miglio. L’appuntamento con la rassegna “Apparizioni” e si terrò all’entrata della sede del Parco del Campo dei Fiori al Villaggio Cagnola (alle 18 di sabato 22, in caso di maltempo domenica) per salire insieme alle sorgenti dell’Olona per poi andare verso il Monte Legnone (10 minuti a piedi).

Alle sorgenti dell’Olona, Betty narra la sua storia sulla nascita del fiume Olona, la crescita DEL FIUME e le esperienze della sua vita. Alle casematte del Monte Legnone invece dedichiamo le nostre apparizioni a Gianni Rodari che al Villaggio di Villa Gagnola ha insegnato, dando il suo contributo al grande lavoro educativo di Sergio e Rosina Rossi. Ed è proprio a Rosina Rossi recentemente scomparsa che noi dedichiamo questa giornata. Rosina, moglie di Sergio Rossi, ha contribuito fortemente allo sviluppo dell’esperienza del Villaggio nell’immediato dopo guerra.

Per informazioni e comunicazioni: tel 393 3315016 o mail arteatrovarese@gmail.com.