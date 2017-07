A Varese fotografate per la prima volta le “nubi polari”

Foto varie

Per la prima volta è stato osservato e fotografato dal Centro Geofisico Prealpino di Varese un raro fenomeno meteorologico alle nostre latitudini: le nubi nottilucenti.

Chiamate anche “nubi polari mesosferiche“, sono formazioni nuvolose altissime e freddissime, situate nella mesosfera a circa 80-85 km di altezza, con temperatura prossima ai -130°C.

A queste quote la pressione atmosferica è bassissima (1/100.000 rispetto al suolo) ed il ghiaccio, per formarsi, ha bisogno di una temperatura più bassa di -123°C. La mesosfera inoltre è molto secca, ed è piuttosto raro che delle particelle di vapore acqueo riescano a raggiungere queste quote.

Quando questo avviene, le molecole d’acqua si legano alle particelle di pulviscolo meteorico in sospensione, creando minuscoli cristalli di ghiaccio del diametro di appena 0,1 micron; il tutto è illuminato dai raggi del Sole, quando si trova circa 10 gradi al di sotto dell’orizzonte (un’ora prima del sorgere oppure un’ora dopo il tramonto).

Le nubi nottilucenti sono state osservate per la prima volta nel 1884, appena dopo l’eruzione del vulcano Krakatoa, e si formano solamente nel periodo attorno al solstizio d’estate.