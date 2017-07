A Villa Castellani l’appuntamento è con l’orchestra

Appuntamento per mercoledì 12 luglio, alle 21, a Villa Benizzi Castellani, sede del Municipio. Il concerto vedrà in scena la famosa orchestra de “I pomeriggi Musicali” con musica classica e sinfonica. Si tratta del secondo concerto che il comune di Azzate, capofila della manifestazione, realizza nella rassegna di “Musica nelle residenze storiche”.

Con l’occasione mercoledì sarà aperta la biblioteca, dalle 18.30 alle ore 20.30 e sarà possibile per chi lo desidera, concedersi un aperitivo nella pregiata locanda del Mai Intees, adiacente al Municipio. Giovedì 13 luglio, sempre alle 21, a Brunello ci sarà il gustosissimo quintetto “Milano Luster Brass” nei giardini della Chiesa di Santa Maria.

L’ingresso è di 2 euro, gratis per studenti e under 18. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso il Cinema teatro Castellani.