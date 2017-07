A Villa Castellani, l’Orchestra I Pomeriggi Musicali

Un programma ricercato ed elegante impegna l’Orchestra I Pomeriggi Musicali, questa settimana ospite ad Azzate, Bellagio e Sartirana Lomellina. Diretta da Valerio Galli, l’orchestra darà inizio ai concerti con la Sinfonia n. 1 di Prokof’ev, la “Classica” in Re Maggiore. Subito dopo, sarà la giovane Sarah Ruiz, Primo fagotto dei Pomeriggi, a dare prova della sua abilità nel concerto per fagotto e orchestra, di Rossini, il “Concerto da esperimento”.

L’Orchestra tutta riprenderà poi la scena per un finale tutto novecentesco, con i Tre preludi per l’Edipo Re di Ildebrando Pizzetti e con Le tombeau de Couperin di Maurice Ravel nella versione per orchestra. Ad Azzate, in provincia di Varese, la serata sarà ospite mercoledì 12 luglio, all’interno del Festival Musica nelle Residenze Storiche e avrà per cornice la bellissima Villa Castellani; giovedì 13 e domenica 16 luglio, all’interno dei cartelloni del Festival di Bellagio e del Lago di Como e del Festival Ultrapadum, i concerti si terranno rispettivamente a Bellagio, nel Salone Reale del Grand Hotel Villa Serbelloni, e sulla piazza del Castello di Sartirana Lomellina in provincia di Pavia.

STAGIONE ESTIVA 2017, ORCHESTRA I POMERIGGI MUSICALI

Direttore Artistico, M° Maurizio Salerno

Prokof’ev, Sinfonia n. 1, “Classica”, in Re maggiore, op. 25

Rossini, Concerto per fagotto e orchestra, “Concerto da esperimento”

Pizzetti, Tre preludi per l’Edipo Re

Ravel, Le tombeau de Couperin

Direttore: Valerio Galli

Fagotto: Sarah Ruiz

Orchestra I Pomeriggi Musicali

12 luglio, Azzate (VA)

Villa Castellani – ore 21:00

13 luglio, Bellagio (CO)

Grand Hotel Villa Serbelloni – ore 21:00

16 luglio, Sartirana Lomellina (PV)

Piazza del Castello – ore 21:15