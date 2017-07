A4, chiusa l’entrata di Grumello

Foto varie

Autostrade per l’Italia comunica che, sulla A4 Milano-Brescia, dalle ore 21:00 di martedì 25 alle ore 05:00 di mercoledì 26 luglio, sarà chiusa l’entrata di Grumello, sia verso Milano sia in direzione di Brescia, per lavori di pavimentazione. In alternativa si consiglia di utilizzare l’entrata delle seguenti stazioni autostradali:

-in entrata verso Milano: Seriate;

-in entrata verso Brescia: Ponte Oglio.