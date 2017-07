A8, chiuso lo svincolo di Cavaria

Foto varie

Autostrade per l’Italia comunica che, sulla A8 Milano-Varese, dalle ore 21:00 di giovedì 27 alle ore 05:00 di venerdì 28 luglio, sarà chiusa l’uscita dello svincolo di Cavaria, per chi proviene da Varese, per lavori di pavimentazione.

In alternativa, si consiglia di utilizzare l’uscita dello svincolo di Solbiate Arno.