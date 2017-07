Abiti e oggetti usati, apre il bando regionale da 500mila euro per i “centri del riutilizzo”

Foto varie

Da oggi, e fino alle ore 12 del 22 settembre, Comuni, consorzi di Comuni, Unioni di comuni e Comunità Montane potranno partecipare al bando che assegna contributi agli Enti pubblici per la realizzazione di ‘Centri del riutilizzo’. Lo annuncia l’assessore regionale all’Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, Claudia Terzi.

I FONDI A DISPOSIZIONE

“Abbiamo stanziato – spiega l’assessore regionale – 500.000 euro a favore degli Enti locali che intendono realizzare sul proprio territorio i cosiddetti ‘Centri del riutilizzo’ o ampliare quelli esistenti, che contribuiscano alla riduzione della produzione di rifiuti urbani. Un provvedimento che consentirà di finanziare la realizzazione di aree coperte o locali, che permettano di intercettare beni ancora in buono stato ed evitare cosi’ la produzione di rifiuti.

L’obiettivo e’ quello di ridurre il numero dei rifiuti prodotti, costituire un servizio aggiuntivo per la cittadinanza e aumentare l’occupazione, anche di soggetti svantaggiati”.

TUTTE LE INFORMAZIONI SUL BANDO DEI CENTRI DI RIUTILIZZO

È possibile trovare tutte le informazioni sul bando sul sito di regione Lombardia.

PREMIATA LA MIGLIORE FUNZIONALITA’

“Il progetto – spiega l’assessore Terzi – di fatto attua il Programma regionale di gestione rifiuti e le norme comunitarie, nazionali e regionali che danno priorita’ alla prevenzione e riduzione dei rifiuti. Il bando prevede che i fondi siano attribuiti in base a punteggi

tecnici che favoriscano i ‘Centri del riutilizzo ‘ di migliore funzionalità. È finanziabile una percentuale delle spese ammissibili fino al 70 per cento per un importo massimo, a fondo perduto, di 70.000 euro”.

CARATTERISTICHE

I ‘Centri del riutilizzo’ sono locali o aree coperte, in cui viene effettuata la consegna, il deposito e il prelievo di beni usati, che non siano rifiuti, caratterizzati dal fatto di essere in buono stato e che possano essere riutilizzati.

“Negli scorsi anni – conclude Terzi – abbiamo già emanato un provvedimento simile. Tutti i soldi stanziati sono stati assegnati e siamo riusciti a finanziare 39 centri di riutilizzo.

Un risultato straordinario, segno della risposta concreta di Regione Lombardia ai bisogni del territorio in un’ottica di economia circolare. Ciò che per alcuni e’ considerato un rifiuto, infatti, può essere riutilizzato da altri con grande beneficio economico sia per le famiglie sia per gli Enti locali e, soprattutto, per l’ambiente con una conseguente riduzione dei rifiuti prodotti”.