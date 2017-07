Accattonaggio e occupazioni abusive, Polizia Locale al lavoro

foto di Legnano

Inizio settimana intenso per l’attività della Polizia Locale di Legnano. In questi mesi estivi, infatti, sono stati rinforzati i servizi di presidio e controllo del territorio da parte degli agenti del comando di corso Magenta.

Nell’ambito di un’operazione antidegrado condotta ieri, lunedì 17, dal Nucleo Territoriale è stato sgomberato un immobile occupato abusivamente in zona XXIX Maggio. All’interno sono state trovate due persone: un uomo di cittadinanza tunisina e una donna di nazionalità italiana. Entrambi sono stati denunciati per occupazione abusiva.

In via per Castellanza, invece, è stata sorpresa una cittadina nigeriana intenta a elemosinare assieme a un bambino di nove mesi: il minore è stato accompagnato prima in un asilo nido cittadino e poi presso la struttura sanitaria dell’ospedale di Legnano, dove sono stati esclusi segni di maltrattamento. La madre è stata denunciata per “impiego di minori nell’accattonaggio” e, non avendo una dimora fissa, accompagnata assieme al figlio in una struttura protetta in provincia di Pavia.