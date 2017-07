Accordino vicesindaco: “Una grande responsabilità”

franco accordino

«Il Sindaco Dario Galli mi ha nominato vice-sindaco della città di Tradate». Così Franco Accordino, fondatore di Movimento Prealpino, già assessore ai servizi sociali con Stefano Candiani tra il 2002 e il 2007, ha annunciato su Facebook la nuova nomina nella Giunta di Tradate. Tale possibilità era ventilata da tempo, soprattutto dopo l’ottimo risultato raggiunto durante le elezioni, dove Accordino ha raccolto più di 500 preferenze personali, quasi un record.

Galli annuncerà ufficialmente la giunta durante il consiglio comunale in programma giovedì sera, 13 luglio, nella sala consigliare di piazza Mazzini. Per ora Accordino commenta così la nuova nomina: «È un onore ma anche una grande responsabilità. Ringrazio Dario Galli per la fiducia, il mio gruppo politico (il Movimento Prealpino che mi ha sostenuto), i gruppi alleati (Lega e Forza Italia che hanno condiviso la scelta), i tantissimi cittadini che mi hanno votato, le persone (una specialmente che avrà sempre il mio affetto, la mia stima e riconoscenza) che in questi mesi mi hanno dato un aiuto fondamentale e mio Padre, da cui ho preso carattere e tenacia, e che se fosse ancora qui sarebbe orgogliosissimo (anche se non lo direbbe mai)».